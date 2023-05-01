Бейонсе обвинили в неуплате налогов на 2,5 млн долларов
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Бейонсе оказалась в огромных долгах: налоговое управление Штатов обвинило певицу в неуплате более чем 2,5 миллионов долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, однако сама певица утверждает, что ведомство увеличило ее долг как минимум на миллион - именно столько Бейонсе якобы пожертвовала на благотворительность. 

Вот только куда мировая поп-дива дела еще полтора миллиона, она не уточнила, но зато спела об этом.