https://news.day.az/showbiz/1560603.html Известная рок-группа анонсировала прощальный тур - ФОТО
Известная рок-группа анонсировала прощальный тур - ФОТО
Американская рок-группа Aerosmith в своем Twitter-аккаунте анонсировала прощальный тур, который начнется в сентябре этого года, передает Day.Az.
"После 50 лет, 10 мировых турне и выступлений для более чем 100 миллионов фанатов... Настало время для последнего рывка!", - говорится в сообщении.
Тур под названием Peace Out ("Увидимся") начнется 2 сентября в Филадельфии, а завершится 26 января 2024 года в канадском Монреале. Специальный гость - группа Black Crowes.
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