Известная рок-группа анонсировала прощальный тур

Американская рок-группа Aerosmith в своем Twitter-аккаунте анонсировала прощальный тур, который начнется в сентябре этого года, передает Day.Az.

"После 50 лет, 10 мировых турне и выступлений для более чем 100 миллионов фанатов... Настало время для последнего рывка!", - говорится в сообщении.

Тур под названием Peace Out ("Увидимся") начнется 2 сентября в Филадельфии, а завершится 26 января 2024 года в канадском Монреале. Специальный гость - группа Black Crowes.