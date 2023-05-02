Эффектный образ Ирины Шейк на Met Gala

В ночь на 2 мая в Нью-Йорке состоялось одно из крупнейших модных событий года - Met Gala. В этот раз бал Института костюма был посвящен наследию культового модельера Карла Лагерфельда, которого не стало в 2019 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на TheVoiceMag, Уроженка Еманжелинска распустила волосы и украсила шею массивным колье. Внимание к себе также привлек макияж глаз Ирины, выполненный в бордовых тонах.

"Для меня большая честь носить этот шедевр Yohji Yamamoto сегодня вечером на Met Gala. Это платье из архива коллекции весна-лето 1998. Я всегда была большим поклонником господина Йоджи и его таланта. Спасибо всей его команде за исполнение моей мечты", - написала Шейк в своем блоге.

Ирина Шейк из года в год демонстрировала на мероприятии эффектные образы. Сегодня она появилась перед фотографами в белом платье в пол. Наряд был декорирован объемными розами из ткани в области декольте. Интересно, что россиянка отказалась от каблуков в пользу обуви на плоской подошве. Такое решение смотрелось необычно, но не портило образ.