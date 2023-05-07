В сериалах Netflix оказалось недостаточно цветных женщин и инвалидов

В сериалах и фильмах стримингового сервиса Netflix некоторые социальные группы людей оказались недостаточно представленными. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал C21Media со ссылкой на исследование, проведенное Университета Южной Каролины.

Репрезентацию проверяли в проектах, вышедших с 2018 по 2021 год. Выяснилось, что за это время фильмы и сериалы сервиса стали более инклюзивными, однако над предствлением цветных женщин и инвалидов еще нужно работать. К примеру, на Netflix недостаточно представлены латиноамериканцы, выходцы с Ближнего востока и Севера Африки, коренные жители североамериканского континента, Гавайских островов и островов Тихого океана.

При этом в период с 2018 по 2021 год в среднем в 55% сериалов и фильмов Netflix в главных ролях были девушки или женщины - и там, и там был продемонстрирован значительный рост. Кроме того, в 2020-2021 годах в 47% новых проектов главную роль играл представитель расового или этнического меньшинства.