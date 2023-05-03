В сети появился тизер и постер второй части «Дюны»

В сети появился постер и тизер сиквела "Дюны" Дени Вильнева. Видеоролик можно посмотреть на YouTube.

Продолжение "Дюны" режиссера Дени Вильнева было анонсировано летом. В следующем фильме появятся такие актеры, как Флоренс Пью, Леа Сейду, Кристофер Уокен, Остин Батлер и Сухейла Якуб.

Релиз фильма "Дюна: Часть вторая" запланирован на 3 ноября 2023 года. Также в настоящий момент идут съемки сериала - приквела "Дюны", который получил название "Дюна: Сестричество". Главные роли в нем исполняют Эмили Уотсон, Ширли Хендерсон, Индира Варда и Трэвис Фиммел. Релиз "Сестричества" состоится на стриминге HBO Max, предположительно, также в 2023 году.