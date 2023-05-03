Близкие попросили молиться за госпитализированного Джейми Фокса

Близкие госпитализированного голливудского актера Джейми Фокса попросили молиться за него. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фокс провел в больнице уже около трех недель после того, как ему неожиданно стало плохо. Точного диагноза семья не называет.

Из-за болезни ему пришлось отказаться от съемок в комедийном боевике "Снова в действии" с Кэмерон Диас - в оставшихся сценах его заменит дублер. Кроме того, без Фокса стартовали съемки нового сезона музыкального шоу Beat Shazam, где он должен был быть ведущим, а его дочь - диджеем.