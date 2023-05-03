https://news.day.az/showbiz/1561177.html Близкие попросили молиться за госпитализированного Джейми Фокса
Близкие попросили молиться за госпитализированного Джейми Фокса
Близкие госпитализированного голливудского актера Джейми Фокса попросили молиться за него. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Фокс провел в больнице уже около трех недель после того, как ему неожиданно стало плохо. Точного диагноза семья не называет.
Из-за болезни ему пришлось отказаться от съемок в комедийном боевике "Снова в действии" с Кэмерон Диас - в оставшихся сценах его заменит дублер. Кроме того, без Фокса стартовали съемки нового сезона музыкального шоу Beat Shazam, где он должен был быть ведущим, а его дочь - диджеем.
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