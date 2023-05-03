Алла Пугачева вернулась в Россию
Певица Алла Пугачева прилетела в Москву.
Об этом в среду ТАСС сообщила ее помощница Елена Чупракова, передает Day.Az.
"Да", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, действительно ли Пугачева прилетела 3 мая в Москву. Комментируя возможность того, что певица пойдет на прощание со своим другом, модельером Валентином Юдашкиным, которое запланировано на 6 мая на Троекуровском кладбище, Чупракова сказала: "Я пока у нее даже не спрашивала еще".
Весной 2022 года Пугачева уехала с семьей из России в Израиль.
Юдашкин умер на 60-м году жизни 2 мая после продолжительной борьбы с раком. Официальная церемония прощания с ним состоится в субботу, 6 мая, в 11:00 мск на Троекуровском кладбище в Москве.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре