Звезда турецкого кино Неслихан Атагюль поделилась кадрами с уик-энда в Баку

Звезда турецкого кино Неслихан Атагюль на своей странице в Instagram поделилась фотографиями, сделанными в столице Азербайджана, сообщает Day.Az.

На прошлой неделе Неслихан Атагюль вместе с супругом, известным актером Кадиром Догулу посетила столицу Азербайджана, где наблюдала за ходом соревнований Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Отметим, что это не первый визит Неслихан Атагюль в Баку, в 2017 году актриса посетила столицу Азербайджана в связи с мероприятием, посвященным ежегодной церемонии вручения музыкальных и телевизионных наград Pantene Altın Kelebek. В том году впервые три азербайджанских участника были номинированы на данную премию в категории "Самая яркая звезда Азербайджана".

Неслихан Атагюль хорошо известна азербайджанскому зрителю по сериалам "Yaprak Dökümü" (Листопад), "Kara Sevda" (Чёрная любовь), "Sefirin Kizi" (Дочь посла) и многим другим.