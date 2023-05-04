Марго Робби очаровала своих поклонников

Марго Робби считается одной из самых красивых голливудских актрис. Как передает Day.Az со ссылкой на Peopletalk, она буквально влюбила в представителей мужского пола, а сотни девушек часто берут пример со звезды, и мы их понимаем.

Недавно ее застали папарацци после Met Gala. Актриса поразила своим безупречным внешним видом. Марго вышла из отеля и направилась к машине, которая уже поджидала ее. Звезда опустила стекло и дружелюбно поприветствовала своих фанатов, сообщает Daily Mail.

Марго надела черную майку, которая подчеркнула ее солнечный цвет кожи и белоснежную улыбку. Волосы звезда решила не укладывать, а также она отказалась от макияжа. На звезду сразу же посыпались комментарии поклонников. "Вы самая красивая девушка", "Ослепляющая улыбка", "Без косметики вам намного лучше", - единогласно отметили пользователи.

Недавно вышел трейлер кинокартины "Барби". Также напомним, что в фильме Греты Гервиг сыграют Дуа Липа, Хелен Миррен, Коннор Суинделлс (известный по сериалу "Половое воспитание"), Уилл Феррелл, Эмма Маккей и многие другие. Фильм выйдет в прокат 21 июля 2023 года.