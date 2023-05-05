Известная модель купила дом в США со скидкой

Известная модель Джулия Фокс купила таунхаус в США. Звезда отдала за дом в жилом квартале Гарлем в Нью-Йорке 2,9 миллиона долларов, передает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Таунхаус 1888 года постройки достался Фокс со скидкой. Изначальная цена объекта, выставленного на продажу в сентябре 2022 года, составляла 3,65 миллиона долларов, однако затем стоимость была снижена.

Площадь четырехэтажного дома составляет более 436 квадратных метров плюс подвал в 110 "квадратов". Внутри жилья семь спален и пять ванных комнат. Интерьер таунхауса отличается наличием каминов в нескольких помещениях, высокими потолками и окнами в пол. В объявлении о продаже указано, что дом предназначен для проживания двух семей.