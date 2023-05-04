В CinemaPlus стартует показ комедийного боевика "Кунг-фу жеребец" - ВИДЕО
Только в сети кинотеатров CinemaPlus с 4 мая стартует показ комедийного боевика "Кунг-фу жеребец" с участием Джеки Чана, сообщили Day.Az в пресс-службе CinemaPlus.
Режиссёром и сценаристом фильма является Ларри Ян.
В главных ролях снялись - Джеки Чан, Лю ХаоЦюнь, Го Цилинь, Юй Жунгуан, Энди Он.
"Кунг-фу жеребец" - фильм про знаменитого мастера боевых искусств и его верного скакуна. Они врываются в мир, где любая уличная драка заслуживает ТикТок(а).
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