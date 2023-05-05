Известный актер решил избавиться от жилья в США

Канадский актер Майк Майерс, наиболее известный по роли Остина Пауэрса в одноименной кинотрилогии, решил избавиться от жилья в США. Он выставил на продажу пентхаус в Нью-Йорке за 20 миллионов долларов, сообщает The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Объект находится в жилом районе Челси в боро Манхэттене. Его площадь составляет примерно 530 квадратных метров, при этом пентхаус занимает только один этаж. Внутрь можно попасть с помощью запирающегося на ключ лифта.

В пентхаусе располагаются пять спальных комнат, просторная гостиная с камином, библиотека, а также две террасы. Интерьер отличается высокими потолками, выполненными из светлого дерева полами, множеством высоких окон, белыми стенами в помещениях и наличием ярких акцентов. В хозяйской спальне имеются гардеробная и ванная, оснащенная полом с системой подогрева.