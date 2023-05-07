Джей Ло разоткровенничалась о своем избраннике

53-летняя актриса и певица выступила с редкими откровениями о личной жизни. Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) заявила, что 50-летний Бен Аффлек (Ben Affleck) лучший отец, которого можно пожелать детям.

Как передает Day.Az со ссылкой на The VoiceMag, Лопес воодушевленно высказалась о родительских способностях Аффлека. "Он потрясающий отец. У меня слезы наворачиваются на глаза. Честно говоря, он лучший отец, которого я когда-либо видела. Он настолько вовлечен, что иногда учит меня, как взаимодействовать с детьми", - отметила Джей Ло.

По словам голливудской супедивы, о таком внимательном и заботливом отце, как ее муж, может мечтать каждый ребенок. "Он настоящий любящий отец, которому не все равно", - сообщила звезда фильма "Свадебный переполох".

Джей Ло отметила, что Аффлек основательно подходит к родительским обязательствам, он прочел много педагогических и психологических книг по этому вопросу. "Бен так настроен, он просто такой блестящий парень. Когда у него появились дети, он прочитал все эти книги. Он много чего узнал, и он применяет это на практике. Как отец он заботится о детях и присутствует в их жизни каждый божий день. Это всё, о чем можно просить, и это то, каков он на самом деле", - эмоционально высказалась актриса и певица.

Джей Ло также призналась, что болезненно переживала тот момент, когда ее дети вошли в подростковый возраст - у них появились свои секреты, они стали меньше в ней нуждаться. "Я испытываю это сейчас, мы все испытываем это впервые с нашими собственными детьми. И вы говорите себе: "О, это то, о чем мне говорили". Это время, когда ваши дети не хотят с вами разговаривать, и они как бы отдаляются от вас. Всё это необходимо, и умом я это понимаю. Но мое сердце! Мое сердце!" - цитирует Daily Mail Лопес.