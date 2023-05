Создатели Hogwarts Legacy показали тизер с участием актера фильмов о Гарри Поттере

Компания Warner Bros Games опубликовала видеотизер, с участием персонажа игры Hogwarts Legacy Себастьяном Сэллоу и исполнителем роли Драко Малфоя, актером Томом Фелтоном, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ролике голос, принадлежащий ключевому персонажу игры Сэллоу, приветствует Фелтона как "нового пятикурсника" на факультете Слизерин. В ответ Фэллон также приветствует Себастьяна.

В конце тизера появляется название Into The Shadows With Tom Felton (Тени с Томом Фелтоном) и дата - 9 мая.

Примечательно, что действия игры Hogwarts Legacy происходят на столетия раньше, чем в оригинальной истории, поэтому увидеть в игре персонажа Драко Малфоя не представляется возможным. В сети фанаты предположили, что речь идет о новом сюжетном квесте, в озвучке которого примет участие актер. Также высказывается мнение, что Фелтон озвучит предка Малфоев.