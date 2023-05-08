К Киану Ривзу нагрянули с обыском

Киану Ривз сейчас является одним из самых популярных актеров, за котором наблюдают миллионы фанатов. Но, видимо, не только они...Накануне сотрудники полиции посетили актера. Рассказываем, что случилось.

Как передает Day.Az со ссылкой на Peopletalk, представители власти навестили Киану, которые проводили расследование по делу об исчезновении неизвестной 27-летней женщины, живущей в его резиденции в Лос-Анджелесе. Но актер сразу заявил, что неизвестная не проживала у него на территории, да и никакой информацией о ней он не обладает.

Отмечается, что звезда "Джона Уика" с пониманием отнесся к ошибке полицейских и проявил любезность по отношению к офицерам.