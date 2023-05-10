Гильдия сценаристов США привела к приостановке работы над приквелом «Игры престолов»

Работа над созданием нового приквела сериала "Игра престолов" приостановлена из-за забастовки Гильдии сценаристов США. Об этом сообщается на сайте американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

"Никто, по крайней мере ни один сценарист, обладающий хоть долей здравого смысла, этого не хотел, но продюсеры, студии, сети и стриминговые сервисы не оставили нам выбора", - отметил писатель.

Ранее сообщалось, что съемки финального сезона сериала "Очень странные дела" отложили на неопределенный срок из-за забастовки сценаристов.