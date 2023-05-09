TuralTuranX в полуфинале "Евровидения-2023" в Ливерпуле - ФОТО
Представители Азербайджана на 67-м Международном песенном конкурсе "Евровидение" дуэт TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы) сегодня выступят на Liverpool Arena в первом полуфинале под номером 12, сообщает Day.Az.
На конкурсе дуэт TuralTuranX исполнит композицию Tell me more. Авторами песни являются сами исполнители. Прямую трансляцию можно посмотреть в 23.00 по İTV (Общественное телевидение Азербайджана), являющегося официальным вещателем конкурса в стране.
Участники первого полуфинала
|
№
|
Страна
|
Исполнитель
|
Песня
|
Перевод
|
Язык
|
01
|
Норвегия
|
Алессандра
|
"Queen of Kings"
|
"Королева королей"
|
Английский
|
02
|
Мальта
|
The Busker
|
"Dance (Our Own Party)"
|
"Танцевать (Наша собственная вечеринка)"
|
Английский
|
03
|
Сербия
|
Люк Блэк
|
"Samo mi se spava" (Само ми се спава)
|
"Мне просто хочется спать"
|
Сербский, английский
|
04
|
Латвия
|
Sudden Lights
|
"Aijā"
|
"Тише, засыпай"
|
Английский
|
05
|
Португалия
|
Мимикэт
|
"Ai Сoração"
|
"О сердце"
|
Португальский
|
06
|
Ирландия
|
Wild Youth
|
"We Are One"
|
"Мы едины"
|
Английский
|
07
|
Хорватия
|
Let 3
|
"Mama ŠČ!"
|
"Мама, Щ!"
|
Хорватский
|
08
|
Швейцария
|
Ремо Форрер
|
"Watergun"
|
"Водяной пистолет"
|
Английский
|
09
|
Израиль
|
Ноа Кирель
|
"Unicorn"
|
"Единорог"
|
Английский
|
10
|
Молдова
|
Паша Парфений
|
"Soarele și luna"
|
"Солнце и луна"
|
Румынский
|
11
|
Швеция
|
Лорин
|
"Tattoo"
|
"Татуировка"
|
Английский
|
12
|
Азербайджан
|
TuralTuranX
|
"Tell Me More"
|
"Расскажи мне ещё"
|
Английский
|
13
|
Чехия
|
Vesna
|
"My Sister's Crown"
|
"Корона моей сестры"
|
Чешский, английский, украинский, болгарский
|
14
|
Нидерланды
|
Миа Николаи и Дион Купер
|
"Burning Daylight"
|
"Прожигая дни"
|
Английский
|
15
|
Финляндия
|
Кяарийя
|
"Cha Cha Cha"
|
"Ча-ча-ча"
|
Финский
На "Евровидении 2023" примут участие 37 стран. Второй полуфинал состоится 11 мая с участием представителей (по очередности согласно жеребьевке) Дании, Армении, Румынии, Эстонии, Бельгии, Кипра, Исландии, Греции, Польши, Словении, Грузии, Сан-Марино, Австрии, Албании, Литвы и Австралии. В финале 13 мая к десяти лучшим от каждого полуфинала присоединяться Германия, Испания, Италия, Франция, Украина и Великобритания.
Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Результаты полуфинала будут определяться исключительно голосованием зрителей, а результаты финала будут определяться как национальным жюри, так и зрительским голосованием. Результаты голосования от членов азербайджанского жюри объявит ведущая İTV Нармин Салманова, а комментировать будет ведущий Азер Сулейманлы. Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон. Ведущие конкурса в Ливерпуле - британская певица Алиша Диксон, британская актриса Ханна Уэддингем, украинская певица Юлия Санина и ирландский телеведущий Грэм Нортон.
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