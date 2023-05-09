https://news.day.az/showbiz/1562876.html Стартовал первый полуфинал конкурса «Евровидение» - ТРАНСЛЯЦИЯ
Стартовал первый полуфинал конкурса «Евровидение» - ТРАНСЛЯЦИЯ
В Ливерпуле (Великобритания) стартовал первый полуфинальный этап международного песенного конкурса "Евровидение".
Как сообщает Day.Az, в первом полуфинале на сцену выйдут представители 15 стран.
Под 12-м номером на сцену выйдут представители Азербайджана братья Турал и Туран Багмановы.
В первом полуфинале также будут бороться Норвегия, Мальта, Сербия, Латвия, Португалия, Ирландия, Хорватия, Швейцария, Израиль, Молдова, Швеция, Чехия, Нидерланды и Финляндия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре