Стартовал первый полуфинал конкурса «Евровидение»
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В Ливерпуле (Великобритания) стартовал первый полуфинальный этап международного песенного конкурса "Евровидение".

Как сообщает Day.Az, в первом полуфинале на сцену выйдут представители 15 стран.

Под 12-м номером на сцену выйдут представители Азербайджана братья Турал и Туран Багмановы.

В первом полуфинале также будут бороться Норвегия, Мальта, Сербия, Латвия, Португалия, Ирландия, Хорватия, Швейцария, Израиль, Молдова, Швеция, Чехия, Нидерланды и Финляндия.