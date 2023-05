Определились первые финалисты "Евровидения 2023"

На Liverpool Arena прошел первый полуфинал 67-го Международного песенного конкурса "Евровидение", сообщает Day.Az.

Представители Азербайджана дуэт TuralTuranX (братья Турал и Туран Багмановы) исполнили композицию Tell me more. Авторами песни являются сами исполнители.

Из 15 стран первыми финалистами стали представители Хорватии, Молдовы, Швейцарии, Финляндии, Чехии, Израиля, Португалии, Швеции, Сербии и Норвегии.

На "Евровидении 2023" принимают участие 37 стран. Второй полуфинал состоится 11 мая с участием представителей (по очередности согласно жеребьевке) Дании, Армении, Румынии, Эстонии, Бельгии, Кипра, Исландии, Греции, Польши, Словении, Грузии, Сан-Марино, Австрии, Албании, Литвы и Австралии. В финале 13 мая к десяти лучшим от каждого полуфинала присоединяться Германия, Испания, Италия, Франция, Украина и Великобритания.

Результаты полуфинала будут определяться исключительно голосованием зрителей, а результаты финала будут определяться как национальным жюри, так и зрительским голосованием. Результаты голосования от членов азербайджанского жюри объявит ведущая İTV Нармин Салманова, а комментировать будет ведущий Азер Сулейманлы.

Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон. Ведущие конкурса в Ливерпуле - британская певица Алиша Диксон, британская актриса Ханна Уэддингем, украинская певица Юлия Санина и ирландский телеведущий Грэм Нортон.