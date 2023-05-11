Том Круз готов с головой окунуться в новый роман

Американский актер Том Круз "заинтересован" в отношениях в колумбийской певицей Шакирой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Источник из окружения 60-летнего Тома Круза рассказал журналистам издания, что актер "очарован Шакирой и планирует добиваться ее расположения".

"Он крайне заинтересован в том, чтобы добиваться ее. Между ними есть химия", - сказал он.

Инсайдер добавил, что после совместного похода на на гонки Гран-при "Формулы-1" в Майами, Том Круз отправил Шакире цветы.

"Шакире нужна мягкая подушка, на которую она сможет упасть, и это может быть Том. Он симпатичный парень, и он талантлив", - предположил источник издания.

Слухи о романе Шакиры с Томом Крузом появились в сети после того, как пару заметили вместе на гонке Гран-при Формулы-1 в Майами. По словам очевидцев, Круз и Шакира вместе наблюдали за гонками, общались и позировали фотографам. Однако пользователи сети предположили, что певица флирует с актером, чтобы отомстить своему бывшему возлюбленному - футболисту Жерару Пике.