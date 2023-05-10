Скарлетт Йоханссон тайно посетила сломавшего 32 кости Джереми Реннера

Актриса Скарлетт Йоханссон и актер Крис Эванс в апреле тайно посетили своего коллегу по фильмам Marvel Джереми Реннера, сломавшего более 30 костей при столкновении со снегоуборочной машиной. Об этом сообщает Variety со ссылкой на интервью с артистами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Йоханссон, она была счастлива увидеть Реннера. "Не знала, увижу ли его когда-нибудь снова. Не просто увидела его, а убедилась, что он буквально цветет и находится в прекрасном настроении. Он в целом очень возвышенный и душевный. Был полон жизни и света, и так веселился. Мы много смеялись", - вспоминает актриса.

Эванс подтвердил, что при встрече друзья и коллеги не плакали. "Джереми умеет взять трагедию и превратить ее в источник вдохновения", - сказал он.

В январе 2023 года актер воспользовался снегоуборочной машиной марки Pistenbully, чтобы вытащить грузовик племянника из завала. Затем покинул спецтехнику, не включив аварийный тормоз. Машина начала катиться в сторону прямо на племянника. Актер попытался ее остановить, но гусеницы затянули его под машину, и та переехала Реннера. В результате звезда "Мстителей" получил 32 перелома костей.