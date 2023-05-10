Актер Том Холланд признался, что не пьет уже больше года

Британский актер Том Холланд рассказал, что он не пьет уже один год и четыре месяца. Об этом пишет Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Звезда фильма "Человек-паук: Нет пути домой" рассказал, что его последний проект, шоу Apple TV+ "Переполненная комната", помог ему распознать собственные "триггеры". В сериале Холланд играет Дэнни Салливана - молодого человека, который случайно попадает в беду после ареста за преступление, которого он не совершал.

"Узнав о психическом здоровье и его силе, поговорив с психиатрами о проблемах Дэнни, я узнал много нового для своей жизни", - сказал Холланд в интервью Entertainment Weekly.

Он отметил, что для него эта роль была тяжелой с психологической точки зрения. После девяти месяцев съемок Холланд понял, что пришло время отделиться от своего персонажа ради своего здоровья.

"Я видел себя в нем, но в личной жизни, помню, у меня был небольшой срыв дома, и я думал: "Мне нужно побрить голову, потому что мне нужно избавиться от этого персонажа", - поделился Холланд.