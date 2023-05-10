47-летняя певица Sia тайно вышла замуж

Австралийская певица Sia тайно вышла замуж. Об этом сообщает издание People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

47-летняя певица Sia узаконила свои отношения с бойфрендом по имени Дэн Бернад. В минувшие выходные пара сыграла свадьбу на вилле Доменико Дольче и Стефано Габбана в Портофино. На тайной церемонии присутствовало всего шесть человек, включая невесту и жениха.

В 2019 году исполнительница хита Chandelier усыновила двух 18-летних подростков. В 2020-м она впервые стала бабушкой после того, как у младшего из них родилось двое детей.