https://news.day.az/showbiz/1563163.html 47-летняя певица Sia тайно вышла замуж
47-летняя певица Sia тайно вышла замуж
Австралийская певица Sia тайно вышла замуж. Об этом сообщает издание People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
47-летняя певица Sia узаконила свои отношения с бойфрендом по имени Дэн Бернад. В минувшие выходные пара сыграла свадьбу на вилле Доменико Дольче и Стефано Габбана в Портофино. На тайной церемонии присутствовало всего шесть человек, включая невесту и жениха.
В 2019 году исполнительница хита Chandelier усыновила двух 18-летних подростков. В 2020-м она впервые стала бабушкой после того, как у младшего из них родилось двое детей.
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