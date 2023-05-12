У звезды «Эмили в Париже» Лили Коллинз украли кольца за $10 тысяч

У американской актрисы, звезды сериала "Эмили в Париже", Лили Коллинз украли украшения на сумму 10 тысяч долларов. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ограбление произошло в одном из известных отелей в Западном Голливуде. Актриса отправилась в спа-центр, и за это время грабители успели украсть из номера драгоценности на сумму $10 тысяч. В их числе оказалось обручальное кольцо с бриллиантом, помолвочное кольцо и электроника.

Лили Коллинз - дочь музыканта Филла Коллинза и Джилл Тэвелман. Когда девочке было семь лет, ее родители развелись. Лили переехала в Лос-Анджелес вместе с матерью. Несмотря на расставание Филла Коллинза и Джилл Тэвелман, звезда "Эмили в Париже" рассказывала в интервью "7 Дней", что не держит обиды на отца.