Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис могут воссоединиться в сиквеле «Чумовой пятницы»

Актрисы Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис ведут переговоры о съемках в продолжении комедии "Чумовая пятница". Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Над сиквелом проекта работает студия Disney. Ожидается, что Лохан и Кертис вновь исполнят роли матери и дочери Анны и Тэсс Коулман. Сценарий напишет Элиз Холландер.

История, основанная на одноименном романе Мэри Роджерс 1972 года, дважды экранизировалась до выхода фильма 2003 года - в 1976 году с Барбарой Харрис и Джоди Фостер в главных ролях и в 1995 году с Шелли Лонг и Габи Хоффман. Но наибольший успех имела версия с Лохан и Кертис.