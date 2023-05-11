Лана Дель Рей перевоплотилась в Мэрилин Монро в новом клипе

Американская певица Лана Дель Рей перевоплотилась в звезду Голливуда Мэрилин Монро в новом клипе на песню Candy Necklace, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме того, в клипе она примерила образ Элизабет Шорт (также известной как Черная Орхидея), успешной актрисы, убитой в конце 1940-х в Лос-Анджелесе. Актрисы, по сюжету, меняют прически, макияж, готовятся к съемкам.

В конце видео Лана Дель Рей уже в роли самой себя отправляется на Голливудскую Аллею славы и позирует возле собственной именной звезды. "Весь смысл видео, почему в нем показан бэкстейдж съемок - в том, что эти женщины меняли свои имена, прически, как я. Падали в эти кроличьи норы. Но как вынести из этого урок и не упасть в собственную?" - задается вопросом Дель Рей.

37-летняя певица ранее уже делала отсылки к Монро в своих образах - например, в клипе National Anthem.