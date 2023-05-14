Дольф Лундгрен впервые рассказал о борьбе с онкологией

Актер Дольф Лундгрен впервые рассказал, что уже в течение восьми лет борется с онкологическим заболеванием. Его слова цитирует Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врачи впервые обнаружили опухоль у артиста в области почки в 2015 году. "В 2020 году я вернулся в Швецию и сделал МРТ. Медики обнаружили, что в этой области было еще несколько опухолей", - рассказал он. Одно из новообразований стало слишком большим, чтобы его можно было удалить.

Лундгрену пришлось начать системную терапию. Еще несколько опухолей были обнаружены у актера осенью 2021 года, когда он прибыл в Лондон для съемок продолжений "Аквамена" и "Неудержимых". "Я спросил доктора: "Как ты думаешь, сколько мне осталось?" По-моему, он сказал два или три года, но по его голосу я понял, что он, вероятно, думал, что меньше", - вспоминает Лундгрен.

Актер рассказал, что второй врач пересмотрел его лечение. Новые методы позволили уменьшить его опухоли примерно на 20-30% в течение трехмесячного периода.

Лундгрен вернется к роли короля Нерея в фильме Warner Bros. "Аквамен и потерянное царство" - премьера состоится 20 декабря. Он также в четвертый раз исполнит роль Ганнера Дженсена в "Неудержимых 4".