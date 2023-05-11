Заблокированы счета концертного агентства Алсу

Федеральная налоговая служба заблокировала счета концертного агентства певицы Алсу ООО "Эксклюзив Арт", передает Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Через компанию должны идти денежные операции по выступлениям Алсу, но при этом агентство с 2020 года заявляет только о нулевом балансе.

Из-за этого все банковские счета компании заблокировали, а саму Алсу, у которой запланированы несколько выступлений в Кремлевском дворце, попросили прояснить ситуацию.