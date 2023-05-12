Тайное значение ожерелья Меган Маркл

Журналисты Page Six раскрыли тайное значение украшения Меган Маркл, которое она выбрала для прогулки по Лос-Анджелесу, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

41-летняя супруга принца Гарри вышла в свет вместе с друзьями Маркусом Андерсоном и Хизер Дорак, надев золотое ожерелье с бриллиантом бренда Maya Brenner Clarity Retreat за 495 долларов. Согласно описанию аксессуара на официальном сайте марки, колье призвано защищать спокойствие его владельца, а также вдохновлять на новые свершения.

Известно, что с упомянутым ювелирным изделием актриса впервые появилась на публике после прошедшей в Лондоне коронации короля Великобритании Карла III, которую она пропустила из-за празднования четвертого дня рождения сына Арчи.