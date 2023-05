Второй сезон сериала «The Last of Us» поставили на паузу

Производство второго сезона сериала "The Last of Us" было приостановлено в связи с забастовкой сценаристов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Уточняется, что сезон находился на стадии разработки сценария. Актеры проекта совместно с создателями просматривали некоторые сцены из видеоигры, на которых будет основан сюжет новых эпизодов.

Соавтор сериала и шоураннер Крейг Мазин был замечен на пикете вместе со своими коллегами из Гильдии сценаристов Америки (WGA). В настоящее время он не занимается работой над сезоном в соответствии с рекомендациями WGA по забастовке. Нил Дракманн, который также выступил одним из создателей сериала и был сценаристом и креативным директором игр, в настоящее время не работает над новыми эпизодами шоу.

Сериал был продлен на второй сезон после выхода в эфир всего двух эпизодов, в которых Педро Паскаль и Белла Рамзи исполнили роли Джоэла и Элли.

2 мая американские сценаристы начали забастовку, так как им не удалось договориться с киностудиями об улучшении условий трудового договора. Они требуют учесть переработки, которые участились из-за возросшей востребованности сценариев для стриминговых сервисов.