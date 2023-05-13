Дженифер Лопез разобралась с мужем на красной ковровой дорожке

Певица, актриса и бизнесвумен Дженнифер Лопес выяснила отношения со своим мужем, актером Беном Аффлеком, на красной ковровой дорожке, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

На днях 53-летняя Дженнифер Лопес представила в Лос-Анджелесе новый фильм со своим участием - боевик "Мать" режиссера Ники Каро. 50-летний Бен Аффлек сопровождал жену во время кинопремьеры, однако вместо того, чтобы поддержать ее, повздорил с ней на глазах у папарацци.

Эксперты по чтению по губам заявили в беседе с Daily Mail, что звезды спорили из-за того, как им лучше встать. Лопес нервничала из-за того, что Аффлек подошел к ней недостаточно близко и плохо позировал фотографам. "Сделай более дружелюбный вид", - обратилась она к нему. "Я пытаюсь", - раздраженно ответил он ей.