Шакира разбила сердце Тому Крузу

Певицу Шакиру заметили на яхте с гонщиком "Формулы-1" Льюисом Хэмилтоном, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

46-летнюю Шакиру заподозрили в романе с 38-летним Льюисом Хэмилтоном. В четверг, 11 мая, певицу и гонщика "Формулы-1" застали в ресторане в Майами, а спустя несколько часов пара попала в объективы папарацци во время отдыха на яхте.

Шакире приписывали отношения с 60-летним Томом Крузом. Звезды вместе появились на гонке "Формулы-1" в Майами. Позднее в СМИ появилась информация о том, что актер "чрезвычайно заинтересован" исполнительницей и даже отправил ей большой букет роз после встречи.

Однако, по данным инсайдеров, интерес Тома Круза невзаимен. "Она просто весело провела время, но на этом все и закончилось", - рассказал источник, подчеркнув, что Шакира не рассматривает кандидатуру актера всерьез.