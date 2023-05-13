Бритни Спирс заплатила своему адвокату $4,2 миллиона за 16 месяцев

Певица Бритни Спирс заплатила своему адвокату Мэтью Розенгарту $4,2 миллиона за 16 месяцев. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Адвокат Мэтью Розенгарт получил от своей клиентки в лице Бритни Спирс 4 201 856 долларов в период с ноября 2021 года по март 2023 года. По данным журналистов, это лишь часть общей суммы, которую исполнительница заплатила юристу за его работу. Весь гонорар юриста, предположительно, составил около $6 млн.

Отмечается, что Спирс решила отказаться от услуг Розенгарта из-за высокой стоимости, после чего тот согласился довести начатые дела до конца на безвозмездной основе.