Эд Ширан заявил, что хочет стать кантри-музыкантом

Британский поп-исполнитель Эд Ширан выразил желание стать кантри-исполнителем. Об этом он сообщил в разговоре с изданием Billboard во время репетиции перед выступлением на 58-й церемонии вручения премии Академии кантри-музыки в городе Фриско, штат Техас, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я бы хотел перейти к кантри. Мне нравится культура [этого жанра] - нравится написание песен. Это просто, типа, блестящие песни", - отметил Ширан.

По словам музыканта, он каждый день слушает кантри вместе со своей женой, а познакомила его с этим жанром певица Тейлор Свифт, с которой Ширан гастролировал в 2013 году.

5 мая Эд Ширан выпустил студийный альбом "-", который стал пятой (и заключительной) частью его "математической" серии пластинок (дебютная "+" и последовавшие "×", "÷" и "="). На церемонии вручения премии Академии кантри-музыки артист сыграл песню "Life Goes On" с нового лонгплея. На сцене к нему присоединился кантри-исполнитель Люк Комбс.