Рэпер Jay-Z хочет открыть казино в небоскребе на Таймс-сквер

Jay-Z просит всех жителей Нью-Йорка поддержать его в стремлении открыть казино на Таймс-сквер. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания исполнителя Roc Nation написала открытое письмо о своем плане построить казино в туристическом центре Нью-Йорка. В нем содержатся планы по "улучшению жизни обычных жителей Нью-Йорка". За право строительства казино рэпер конкурирует с четырьмя другими миллиардерами: владельцем бейсбольного клуба New York Mets Стивом Коэном, владельцем футбольного клуба Miami Dolphins Стивеном Россом, застройщиком Стефаном Соловьевым и магнатом Джоном Катсиматидисом.

"Победившая группа должна иметь опыт превращения слов в дела, ставить Нью-Йорк и его жителей на первое место, людей всех рас, религий, национальностей, полов, сексуальной ориентации и социально-экономического положения", - говорится в письме.

В декабре 2022 года Jay-Z выступил партнером SL Green и Caesar Entertainment в их стремлении открыть первое в Нью-Йорке казино на Таймс-сквер.

"Это слишком важный момент в славной истории нашего города. Таймс-сквер, эпицентр развлечений с ощутимой энергией, не имеет себе равных. Roc Nation и наши партнеры здесь для того, чтобы Таймс-сквер оставалась связанной со всеми гранями культуры", - сообщается в послании компании Jay-Z.

Roc Nation также предложила план по улучшению жизни ньюйоркцев, который включает в себя инвестирование денег в медицину, развитие транспортной системы, а также защиту интересов актеров, продюсеров, работников театра, писателей и меценатов.