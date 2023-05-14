https://news.day.az/showbiz/1563853.html Рита Ора раскрыла подробности свадьбы с Тайкой Вайтити
Рита Ора раскрыла подробности свадьбы с Тайкой Вайтити
Певица Рита Ора рассказала, как проходила ее тайная свадьба с режиссером Тайкой Вайтити. Артистка отметила, что ее очень пугала мысль о большой церемонии, так как она не хотела пристального внимания к своей персоне, передает Day.Az со ссылкой на go.zvuk.com.
Как рассказала Ора в интервью Glamour, на свадьбе присутствовали только дочери режиссера Те и Матева Киритапу, а также сестра Риты. Родители певицы смогли посмотреть церемонию по видеосвязи.
По словам поп-исполнительницы, Тайка не опускался на колено, когда делал предложение, а просто предложил сыграть свадьбу.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре