Рита Ора раскрыла подробности свадьбы с Тайкой Вайтити

Певица Рита Ора рассказала, как проходила ее тайная свадьба с режиссером Тайкой Вайтити. Артистка отметила, что ее очень пугала мысль о большой церемонии, так как она не хотела пристального внимания к своей персоне, передает Day.Az со ссылкой на go.zvuk.com.

Как рассказала Ора в интервью Glamour, на свадьбе присутствовали только дочери режиссера Те и Матева Киритапу, а также сестра Риты. Родители певицы смогли посмотреть церемонию по видеосвязи.

По словам поп-исполнительницы, Тайка не опускался на колено, когда делал предложение, а просто предложил сыграть свадьбу.