Актер Райан Рейнольдс отказался от покупки клуба НХЛ «Оттава Сенаторз»
Голливудский актер Райан Рейнольдс принял решение отказаться от приобретения клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз", сообщает ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Рейнольдс подавал заявку участие в торгах совместно со строительной компанией Remington Group. Но теперь представители актера заявили, что он не будет участвовать в борьбе за клуб. По информации источника, Рейнольдс с партнерами были готовы заплатить за команду более $1 млрд.
В марте 2022 года скончался владелец "Сенаторз" Юджин Мельник, дочери которого изъявили желание продать хоккейный клуб. Условие НХЛ по продаже "Сенаторов" состоит в том, что команда должна остаться в Оттаве.
В 2021 году Рейнольдс вместе с другим актером Робом Макэлхенни стал владельцем валлийского футбольного клуба "Рексем", выступавшего в пятом по значимости дивизионе Англии.
"Рексем" 22 апреля гарантировал себе первое место в любительской национальной конференции Англии и поэтому пойдет в сезоне-2023/24 на повышение статуса - будет участвовать в четвертом по силе дивизионе чемпионата Англии по футболу.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре