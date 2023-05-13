Вин Дизель намекнул на двенадцатую часть «Форсажа»

Актер и один из шоураннеров франшизы "Форсаж" Вин Дизель намекнул, что финальная 10-я часть культовой саги может быть разбита на три фильма. Об этом пишет Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Когда мы приступили к созданию "Форсажа 10", студия Universal спросила нас - а нельзя ли разбить его на две части? И когда мы закончили, боссы задали еще один вопрос: "А может, вы разобьете финал на три фильма?" - рассказал Дизель.

К словам коллеги по фильму присоединилась актриса Мишель Родригес, которая заявила, что "любая история делится на три акта". Под этим артистка подразумевает, что "Форсаж 10" будет прологом финала, "Форсаж 11" - развязкой, а последний фильм саги станет ее грандиозным завершением.