Букмекеры назвали фаворита "Евровидения"

Британские букмекеры считают шведскую певицу Лорин фаворитом конкурса "Евровидение-2023", финал которого состоится в субботу вечером в Ливерпуле. В большинстве контор ставки на нее принимаются с коэффициентом от 1,53 до 1,36 (от 66% до 73% вероятности победы), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Лорин уже побеждала на "Евровидении" в 2012 году с песней Euphoria, на этот раз она выступает с композицией Tattoo. После нее наиболее вероятным претендентом на победу выглядит финский рэпер Kaarija, который приехал в Ливерпуль с песней Cha Cha Cha. Шансы на то, что он выиграет песенный конкурс, букмекеры оценивают в 26-31%.

На третьем месте - украинский дуэт Tvorchi, который составили Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни, 10 лет назад переехавший на Украину из Нигерии. Шансы на то, что их композиция Heart of Steel, отсылающая к боям в Мариуполе, наберет большинство голосов, оценивается в 7-12%.

Великобританию на "Евровидении-2023" представляет поп-исполнительница Мэй Мюллер, однако ее шансы оцениваются букмекерами не больше, чем в 1-2%. 25-летняя певица из Лондона выступит с композицией I Wrote A Song.