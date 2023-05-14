Дочь Пола Уокера получит камео в десятой части «Форсажа»

Дочь американского актера Пола Уокера опубликовала в одной из своих социальных сетей фотографии со съемочной площадки десятой части франшизы "Форсаж", передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



"Первый "Форсаж" вышел, когда мне был год! Я выросла на съемочной площадке, наблюдая за отцом, Вином Дизелем, Джорданой Брюстер, Мишель Родригес, Лудакрис и другими с экрана мониторов. Спасибо моему отцу, я родилась в семье "Форсажа". Не могу поверить, что теперь я тоже буду там. Со всеми теми, кто видел, как я взрослею", - написала Мидоу Уокер.



"Форсаж 10" станет первой частью заключительной главы франшизы, в которой сюжет развернется вокруг противостояния семьи Доминика Торетто в исполнении Вина Дизеля со злодеем Данте, которого сыграет Джейсон Момоа. Премьера в кинотеатрах США запланирована на 19 мая 2023 года.

При этом в фильме будет сцена прощания с Полом Уокером, трагически погибшим 30 ноября 2013 года в городе Санта-Кларита. Он сидел на пассажирском месте в спорткаре Porsche Carrera GT, которым управлял его друг Роджер Родас. Во время поездки на скорости 145 км/ч он потерял управление, из-за чего автомобиль развернуло и ударило о деревья. Уокер и Родас погибли на месте. Мидоу Уокер - это единственный ребенок Пола Уокера и Ребекки Сотерос. Девушка работает в сфере моды.