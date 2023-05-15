В мире высмеивают песню армянской участницы "Евровидения"

"Представительница Армении Брюнет (Элен Еремян) блестяще выступила в финале международного песенного конкурса "Евровидение-2023", в очередной раз подтвердив свой высокий профессионализм".

Такими словами армянские СМИ описывают перфоманс Еремян, которая заняла 14-е место в песенном конкурсе, набрав несчастные 122 балла. В реальности же все с точностью до наоборот - весь мир в течение нескольких месяцев высмеивает армянскую певицу, которую подвела ее плохая дикция.

Как передает Day.Az, пользователи соцсетей, прослушав песню представительницы Армении, заметили нечто неладное - в припеве слышатся слова, простите, "fart in my face" (пукни мне в лицо...).

Многие бросились в просторы Интернета в поисках текста песни и обнаружили, что Еремян должна была четко выговаривать слова "fire in my veins" (огонь в моих венах), но ее произношение настолько непрофессиональное и слабое, что люди, прослушавшие песню и посмотревшие ее выступление на сцене, слышали лишь вышеупомянутую смешную фразу.

Обсуждался данный эпичный фейл в социальной сети Reddit, которая известна всему миру, как "Главная страница Интернета". Сабреддиты (подкатегории по темам - ред.) Eurovision и Misheard Lyrics, посвященный плохо исполненным песням, переполнены публикациями на данную тему. Кроме того, на неудачный перфоманс армянской певицы обратили внимание крупное американское издание Lad Bible и News Break (онлайн-журнал новостей и текущих событий).

Представляем вниманию читателей этот отрывок песни: