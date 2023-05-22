Энрике Иглесиас отменил концерты

Певец Энрике Иглесиас в своем Instagram сообщил об отмене ближайших выступлений, передает Day.Az.

"Мое выступление сегодняшним вечером в Мексике пришлось отменить. У меня диагностировали пневмонию, врачи настаивают на полном покое, мне запретили перелеты. Мне невероятно жаль отменять свои шоу в стране, которая так много значит для меня", - написал артист в личном блоге.

Иглесиасу пришлось отменить запланированный в Мексике концерт всего за несколько часов. Певец заверил фанатов, что быстро придет в себя и возобновит концертную деятельность. "Я приношу мои глубочайшие извинения и крепко обнимаю каждого из вас, мои дорогие поклонники", - поделился он.