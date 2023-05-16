Лорин рассказала о символике своих длинных ногтей

Шведская певица Лорин, одержавшая 13 мая победу на "Евровидении-2023", в беседе с mk.ru рассказала, что означали ее длинные необычные ногти, ставшие частью сценического костюма в победном номере с песней Tattoo, передает Day.Az.

Она уточнила, что ногти были каменными. "Они сделаны из камня, символизируют одну из стихий, о которых я пою в песне. Огонь, земля, вода. На сцене не было только воды, но я потела, так что все было как надо", - пошутила звезда.

Она отметила, что став первой женщиной, дважды выигравшей "Евровидение", испытала гордость. "Не только за себя, я горжусь всеми, кто проголосовал, разглядел то, что я сама и мои авторы вложили в эту песню. Ощущение пока, скажу я вам, какое-то сюрреалистичное", - сказала она.

По словам Лорин, вернется ли она на международный конкурс, будет зависеть от вдохновения. "Я и на это-то "Евровидение" не хотела поначалу ехать, но потом будто накрыло какой-то волной, возник порыв. Мне кажется, что в творчестве не должно быть никаких ограничений и лимитов", - уточнила она.