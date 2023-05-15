Тейлор Свифт прервала выступление ради фанатки

Певица Тейлор Свифт прервала свой концерт в Филадельфии и накричала на охранника. Видеоролик разместило издание Page Six.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, артистка заступилась за фанатку, с которой сотрудник охраны вел себя агрессивно. "Эй, прекрати! Она ничего не делала!" - выкрикнула Свифт прямо посреди исполнения песни. После этого она заверила поклонников, что с девушкой все в порядке.

После выступления Свифт в соцсетях еще несколько фанатов признались, что столкнулись с агрессивным поведением того же самого охранника. Один из пользователей написал в своем Twitter, что мужчина был "занозой в заднице" и мешал наслаждаться концертом исполнительницы. Некоторые фанаты утверждали, что сотрудник охраны толкал слушателей.