Эль Фэннинг отказали в роли из-за количества подписчиков в соцсети

Американская актриса Эль Фэннинг рассказала, как ей отказали в роли из-за количества подписчиков в социальной сети. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на подкаст Happy Sad Confused, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Знаменитость не пояснила, о каком проекте идет речь. "Я не получила роль в большом проекте, потому что на вкус студии у меня было мало подписчиков. Возможно, была и другая причина, но обратную связь я получила такую", - сказала она.

Эль Фэннинг известна по фильмам "Дождливый день в Нью-Йорке", "Дежа вю", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Супер 8", "Малефисента", "Неоновый демон".