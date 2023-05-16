Джеймс Ганн раскрыл характер нового Супермена

Режиссер и глава DC Studios Джеймс Ганн в интервью Gizmondo заявил, что новый Супермен будет более эмоциональным, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я не могу сказать, что ищу какие-то конкретные эмоции, которые хочу показать в "Супермене", но я не хочу, чтобы это получилось безэмоционально. Я не хочу отрицать то, что мы - люди, эмоциональные существа, и Супермен такой же", - уточнил Ганн.

На роль главного антагониста Лекса Лютора претендует Николас Холт ("Великая"), он также может сыграть молодого Супермена. Актрисы Эмма Маки ("Половое воспитание"), Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мэйзел"), Самара Уивинг ("Крик 6") и Фиби Дайневор ("Бриджертоны") соревнуются за роль Лоис Лейн.

Премьера фильма "Супермен: Наследие" запланирована на 11 июля 2025 года. Джеймс Ганн заявлял, что уже готовится к съемкам. По его словам, костюмы, дизайн локаций и многое другое для съемок картины уже готовы. Также полностью написан сценарий будущего фильма.