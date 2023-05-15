Дуэйн Джонсон вернется в «Форсаж»

Американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон вновь сыграет спецагента Люка Хоббса в десятой части "Форсажа", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Актер впервые появится во франшизе после шестилетнего перерыва. Отмечается, что это произойдет в сцене после титров.

В 2021 году исполнитель роли Доминика Торетто Дизель публично призвал Джонсона вернуться в кинофраншизу. Однако актер отказался сниматься в десятой части "Форсажа". Ему не понравилось то, что Дизель, написав в соцсетях обращение к коллеге с призывом вернуться во франшизу, упомянул в посте своих детей и смерть Пола Уокера. "Скала" отметил, что таким образом коллега по "Форсажу" пытался им манипулировать.

"Форсаж 10" расскажет о противостоянии семьи Доминика Торетто с Данте, сыном наркобарона Эрнана Рейса из пятой части кинофраншизы. Роли исполнили Вин Дизель, Джейсон Момоа, Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Мишель Родригес, Лудакрис, Джон Сина, Джейсон Стэтем и многие другие голливудские звезды. Премьера запланирована на 17 мая 2023 года.