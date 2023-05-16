Кара Делевинь стала звездой рекламы водородного топлива

Модель Кара Делевинь снялась в рекламе шведского производителя водородного топлива Vattenfall, которая убеждает зрителя, что этот тип топлива более экологичен, чем ископаемое. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ролике 31-летняя модель брызгает лицо спреем из воды, являющейся побочным продуктом выработки энергии из водорода. Этот жест призван показать, что вода остается чистой.

"Во время работы над проектом я очень много узнала о водородном топливе. Сотрудничество с Vattenfall позволило мне увидеть своими глазами, как это топливо работает и как оно может трансформировать целые области промышленности", - заявила Кара Делевинь.

Освежающий спрей, которым пользуется в ролике модель, сделан из воды, образовавшейся из отходов, оставшихся после переработки водородного топлива на одном из заводов, который его использует. Продукт не продается - он был выпущен ограниченным тиражом в рамках рекламной кампании.