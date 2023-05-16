The Weeknd сменил творческий псевдоним на свое настоящее имя

Певец Эйбел Тесфайе, известный широкой публике как The Weeknd, отказался от творческого псевдонима. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исполнитель сменил название аккаунтов во всех соцсетях, кроме Instagram. Теперь он практически везде подписан под своим настоящим именем.

Несколько дней назад в интервью Тесфайе признался, что планирует расстаться со своим псевдонимом. Он подчеркнул, что за этим не последует его уход из музыкальной индустрии в целом, он продолжит создавать музыку.

"Сейчас я прохожу через катарсис. Наступает момент, когда я готов закрыть главу "Weeknd". Я еще буду делать музыку: может, как Эйбел, а может и как The Weeknd. Но все-таки я хочу убить The Weeknd и сделаю это в конечном итоге. Я пытаюсь сбросить кожу и возродиться", - сказал музыкант.

Сейчас The Weeknd по-прежнему работает над новой музыкой. Так, недавно он выпустил трек "Double Fantasy" с Future, принял участие в альбоме "4:23" Майкла Дина. Он также готовит свой лонгплей, который станет завершением трилогии, начавшейся с "After Hours".