Том Хэнкс присоединился к забастовке сценаристов в США

Американский актер Том Хэнкс присоединился к забастовке Гильдии сценаристов США, сообщил телеканал Sky News, передает Day.Az.

По словам Хэнкса, он является членом всех голливудских профсоюзов. "Я думаю, экономические особенности стримингов известны всем. Мы на эволюционном перекрестке", - сказал он, добавив, что уверен в скорых переменах.

2 мая американские сценаристы начали забастовку, так как им не удалось договориться с киностудиями об улучшении условий трудового договора. Они требуют учесть переработки, которые участились из-за возросшей востребованности сценариев для стриминговых сервисов.